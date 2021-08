CorSera – Juve, tutto su Icardi. Ma l’operazione è piena di ostacoli. Occhio a Pjanic

Il club bianconero dovrebbe dare ad Allegri un altro attaccante oltre Kean e un centrocampista, ma ci sono delle difficoltà

Il Corriere della Sera parla del mercato bianconero e titola "Juve, tutto su Icardi". Ma sembrano davvero tanti gli ostacoli sulla strada per Mauritoche dovrebbero essere superati nelle prossime ore. Il giocatore potrebbe diventare un esubero se Mbappé rimanesse al PSG che però non ha mai aperto al prestito del calciatore ex Inter. E avrebbe chiesto 50 mln per il suo cartellino. "Tantissimi per un club in condizioni non floride nonostante l'aumento di capitale e l'addio di Ronaldo", spiega il quotidiano nazionale.