Condò: “Dybala-Icardi al Monza? Per Paulo fantascienza. Mauro deve ripartire da zero”

Galliani avrebbe cercato i due giocatori per portarli alla squadra neo promossa: il commento del giornalista

A Skysport hanno parlato del sogno del Monza di fare l'accoppiata Icardi-Dybala. Una notizia che Paolo Condò ha commentato da opinionista: «Credo che Dybala voglia quanto meno lottare per lo scudetto o che possono arrivare alla grande dalla parte sinistra della classifica. Mentre Icardi, per tutta una serie di questioni, mi sembra un giocatore che o riparte da zero o è finito e ci starebbe, Dybala mi sembra fantascienza».