CR7, addio Torino? Icardi può davvero andare alla Juve: “C’è un fattore decisivo”

Quello di Mauro Icardi è uno dei primi nomi di Fabio Paratici in caso di addio in estate alla Juventus di Cristiano Ronaldo

Quello di Mauro Icardi è uno dei primi nomi di Fabio Paratici in caso di addio in estate alla Juventus di Cristiano Ronaldo. L'ex attaccante dell'Inter, oggi al Paris Saint-Germain, è da tempo un pallino del ds bianconero. Ma c'è un altro fattore che potrebbe giocare un ruolo decisivo. Icardi, come scrive Tuttosport, è un freddo, e non avrebbe paura di raccogliere l'eredità a Torino di un campione come CR7: