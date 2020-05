Sky – Icardi, Inter e PSG fiduciosi di chiudere nei prossimi giorni. Le ultimissime

Sono ore caldissime per quanto riguarda il futuro di Mauro Icardi, ormai davvero ad un passo dalla permanenza definitiva al Paris Saint-Germain. Secondo quanto riporta Sky Sport, infatti, l’Inter e i parigini sarebbero in una fase avanzata dei discorsi per il centravanti e i due club sono fiduciosi di chiudere nei prossimi giorni. Le società sono infatti ora al lavoro per completare al più presto l’accordo. I francesi dispongono di un diritto di riscatto per il giocatore fissato a 70 milioni di euro entro il 31 maggio.