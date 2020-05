Icardi, ecco perché Inter e PSG vanno di fretta: c’è un rischio da scongiurare assolutamente

Inter e PSG vanno di fretta. L’operazione per il trasferimento di Icardi deve chiudersi entro domenica. Il motivo? Lo spiega il Corriere dello Sport di oggi: “Inter e Psg in questo momento non hanno bisogno dell’ok dell’attaccante per perfezionare l’operazione. Perché? Maurito lo scorso 2 settembre ha sottoscritto con la società di proprietà dell’emiro Al Thani un contratto da un anno più opzione per i successivi 4. L’opzione scatterà automaticamente se entro il 31 maggio i parigini eserciteranno il diritto di riscatto. Dal primo giugno l’opzione decadrà e con essa sfumerà anche il contratto con il Psg del bomber di Rosario”.

In caso di mancato accordo entro fine mese, la situazione potrebbe sfuggire di mano: “Maurito è legatissimo a Milano e in fondo al suo cuore una piccola speranza di indossare ancora la maglia nerazzurra ce l’ha. In alternativa, però, preferirebbe giocare più vicino a Milano dove la sua famiglia vive. Torino e la Juventus, che in passato gli aveva mandato chiari segnali, sono a 140 chilometri di distanza. Assai più vicine di Parigi… Convincere l’abilissima Wanda Nara ad accettare un nuovo trasferimento al Paris Saint Germain dopo il primo giugno non sarebbe facile. Il rischio diventerebbe quello di andare incontro a lunghissimi mesi estivi e a un pizzico di autunno (il mercato chiuderà a inizio ottobre) con la bellissima argentina protagonista e i dirigenti di viale della Liberazione costretti a straordinari. Ecco perché Inter e Psg vogliono fare in fretta”.