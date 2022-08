Sky – Ex Inter, Icardi: il Galatasaray spinge per il colpo

Possibile futuro in Turchia per l’ex Inter Mauro Icardi. Ecco quanto evidenziato da Sky Sport sull'argentino

Possibile futuro in Turchia per l’ex Inter Mauro Icardi. L’argentino, fuori dal progetto del PSG, è nel mirino del Galatasaray. Come riportato da Sky Sport, il club fa sul serio e spinge per il colpo Icardi. Nelle scorse settimane era stato accostato anche al Monza come possibile colpo per l’attacco.