Skriniar-PSG, Sky: “Voci dalla Francia, dall’Inter arrivano smentite ufficiali”

Nuovi rumors da L'Equipe sull'interesse del PSG per Milan Skriniar . A due giorni dalla fine del mercato, il difensore dell'Inter è ancora la prima scelta dei francesi per rinforzare la difesa. Ecco quanto evidenziato da Sky Sport sulla situazione.

"In Francia si parla molto di un continuo pressing del PSG per Skriniar. Dall’Inter ci arrivano smentite ufficiali, ma anche ieri Galtier ne aveva parlato in conferenza definendo il colpo “possibile”".