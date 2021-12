In Francia – L’entourage di Icardi certo, a gennaio lascia il PSG solo ad una condizione

In Francia parlano del futuro dell'attaccante argentino e spiegano che da parte sua non c'è intenzione di muoversi nel mercato invernale

Finora si è parlato di lui più per le sue questioni familiari che non dei gol segnati in questa stagione. In Francia però ora si torna a parlare del futuro di Mauro Icardi . Il calciatore, stando a quanto avrebbe rivelato il suo entourage a RMC Sport, non avrebbe intenzione di lasciare il PSG a gennaio. Solo se il club francese decidesse di cederlo partirebbe. Il giocatore resta quindi determinato a giocarsi il posto con gli altri attaccanti a disposizione di Pochettino.

Chi lavora con l'attaccante, dicono sul sito francese, rivela che l'argentino resterà a Parigi e che non è in contatto con nessun altro club. Sa che sarebbe comunque complicato trovare spazio e posto da titolare in una squadra, a stagione iniziata. Se venisse presentata all'agente, Wanda Nara, un'offerta per la partenza a gennaio verrebbe rifiutata. La prenderebbe in considerazione solo se il club parigino gli dicesse chiaramente che non c'è più posto per lui. In questa stagione Icardi ha giocato 13 volte in Ligue1 e ha segnato 3 gol. In CL ha collezionato 2 presenze.