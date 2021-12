Ex Inter, Icardi può lasciare il PSG e vuole l’Italia: due club in corsa

Occhio ai movimenti in uscita di casa PSG. In particolare, può lasciare Parigi una vecchia conoscenza dell’Inter: Mauro Icardi

Occhio ai movimenti in uscita di casa PSG. In particolare, può lasciare Parigi una vecchia conoscenza dell’Inter: Mauro Icardi. L’attaccante e la moglie Wanda Nara vogliono tornare in Italia e Calciomercato.com ha fatto chiarezza sulla situazione: “Particolare attenzione verrà prestata ai movimenti in uscita che vedranno protagonista il Psg dove diversi giocatori non rientrano nel progetto di Pochettino e potrebbero decidere di cambiare maglia a stagione in corso a prezzi di saldo. Un nome su tutti è quello di Mauro Icardi: l’attaccante argentino piace da tempo a Juventus e Roma e vedrebbe di buon occhio un ritorno in Italia”, si legge.