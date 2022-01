Sky – Icardi-Juve, primo sondaggio: nessun affondo. L’idea dei bianconeri…

Il club di Agnelli sarebbe interessato al giocatore del PSG ma a tempo... determinato

Icardie il possibile approdo alla Juventus. Gianluca Di Marzio ha fatto il punto della situazione e ha parlato di un sondaggio fatto nei giorni scorsi dai bianconeri senza entrare nel merito di formule e cifre. Ma l'esperto di mercato aggiunge: "Dopo questo primo contatto non ci sono stati ulteriori sviluppi per approfondire o provare già a chiudere. Nei prossimi giorni si capirà se i bianconeri vorranno fare davvero sul serio. E se il giocatore e il club parigino decideranno di valutare un eventuale soluzione temporanea per 6 mesi, senza obblighi futuri (che sarebbe quella preferita dalla squadra di Agnelli per potersi poi scegliere l’attaccante del futuro a fine stagione). Oggi intanto il Paris Sant-Germain è tornato ad allenarsi, Icardi compreso".