Gds – Mbappé-Ronaldo-Icardi, che triangolo. L’ex Inter nel mirino della Juve

Mbappé al Real Madrid, Cristiano Ronaldo al Psg, Mauro Icardi alla Juve. È lo scenario suggestivo ipotizzato dalla Gazzetta dello Sport

"Va messo in preventivo che le diplomazie elaborino delle contropartite tecniche utili ad aiutare i bilanci dei club in questione. In attesa di individuare l’eventuale pedina di scambio madridista per Mbappé, è chiaro invece l’interesse juventino per l’ex centravanti dell’Inter, ormai ai margini della gestione-Pochettino. A tal proposito va ricordato che nel 2019 Icardi è sbarcato sotto la Torre Eiffel con il pagamento di 55 milioni al club di Zhang. A bilancio, ora, Maurito pesa per 40 milioni, mentre nei conti bianconeri l’ammortamento di CR7 vale 29 milioni. Differenze minime. È il motivo per cui alla Continassa guardano a questa soluzione con particolare attenzione".