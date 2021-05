Tapiro d’Oro a Ibrahimovic: “Icardi al Milan? Se aiuta la squadra sono favorevole”

L'attaccante del Milan ha ricevuto il premio di Striscia la notizia e ha risposto alle voci di mercato sull'ex bomber nerazzurro

Zlatan Ibrahimovic fa sempre notizia, anche quando non gioca. L’attaccante svedese del Milan stasera a Striscia (Canale 5, ore 20.35) riceve il terzo Tapiro d’Oro stagionale, il settimo in assoluto, dopo che l’ennesimo infortunio lo costringerà a dire anticipatamente addio agli Europei. «Mi dispiace non poterci essere, ma non bisogna mollare», commenta a Valerio Staffelli.