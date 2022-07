Il Giornale – Icardi al Monza solo se l’argentino fa come Lukaku

Il club lombardo vorrebbe provare a riportare l'argentino in Serie A. Impossibile a meno che non si trovi la formula giusta

Servirebbe una specie di miracolo alla Marotta. L'ad dell'Inter ha appena riportato a Milano Romelu Lukaku venduto l'anno prima a 115 mln al Chelsea e rientrato l'anno dopo in prestito secco a 8 mln più bonus. Il Monza ha pensato a Mauro Icardi per l'attacco, vorrebbe riportare il giocatore in Serie A. Ma si tratta di costi davvero eccessivi se si pensa che il giocatore è stato acquistato dal PSG a più di 50 mln e che guadagna in Francia 10 mln a stagione. Impossibile, come ha spiegato Galliani stesso, a meno che non si trovi la formula giusta, sottolinea il quotidiano Il Giornale.