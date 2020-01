Icardi, la certezza è una. Restare al PSG dipende da lui. Si aspetta una mossa di Wanda

La cessione di Icardi a fine stagione è una certezza. “Di sicuro non tornerà all’Inter”, assicura TuttoSport. E si cerca solo di capire se arriverà il riscatto con il PSG e quali saranno le mosse di Wanda Nara. A questo proposito il giornale torinese spiega: “Il club parigino non può che essere soddisfatto dal rendimento dell’argentino che ha segnato in 18 partite 14 gol. Leonardo ha fatto capire che molto dipenderà dalla volontà del calciatore. La palla passa dunque – anche – a Wanda Nara . La moglie-agente di Icardi accetterà di lasciare il marito a Parigi e proseguire la vita da pendolare o punterà a un club più vicino (Juventus?). Di sicuro, è da escludere il ritorno all’Inter“.