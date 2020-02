SM – Icardi isolato: Neymar gli parla solo davanti alle tv. “Anzi, nello spogliatoio i due…”

Il rebus resta, ma il riscatto di Mauro Icardi da parte del Paris Saint-Germain si fa sempre più complicato. Questo perché, secondo quanto riportato da Sport Mediaset, il rapporto tra l’attaccante argentino di proprietà dell’Inter e i big dello spogliatoio della squadra di Tuchel non sarebbe poi così idilliaco.

In particolare, secondo l’emittente, l’ex Sampdoria non avrebbe una relazione così amichevole con Neymar. Non è un mistero, infatti, che il brasiliano non stimi particolarmente Maurito. L’ex Barcellona gli rivolge la parola solo davanti alle telecamere, ma nello spogliatoio il rapporto tra i due è ai minimi storici, quasi nulli. Ma anche Mbappé ha manifestato un certo disagio e lo si è visto nella discussione generata dalla sostituzione decisa da Tuchel, che ha messo fuori il francese proprio in favore di Icardi.

Insomma, una situazione non proprio rosea, e che non lascia pensare a un sicuro futuro a Parigi per Icardi.

(Fonte: Sport Mediaset)