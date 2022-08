Icardi, finita con il PSG: Maurito considera l’ipotesi Galatasaray. Concorrenza del Fenerbahce

Consapevole del poco spazio che avrà in futuro al Paris Saint-Germain, Mauro Icardi ha iniziato a considerare le altre offerte in arrivo

Consapevole del poco spazio che avrà in futuro al Paris Saint-Germain, Mauro Icardi ha iniziato a considerare le altre offerte in arrivo sul tavolo della moglie e procuratrice, Wanda Nara. A cominciare da quella del Galatasaray. Scrive la Gazzetta dello Sport:

"Mauro Icardi cerca casa. In termini calcistici, s'intende. Al Psg infatti è ormai considerato in esubero. E in Italia, il Monza ha fatto un passo indietro. Così Wanda Nara, moglie e agente dell'ex nerazzurro, ha allargato l'orizzonte. Più a est. Da qualche giorno è iniziato il dialogo con il Galtasaray. Per i media locali la pista è calda e in effetti l'ex show-girl ha avviato il negoziato, perché il marito vuole giocare. A muoversi però è anche il Fenerbahce. Il Psg intanto ha già messo le condizioni. Pur di separarsi da Icardi, il club dell'emiro è disposto a trattare un prestito, ma con obbligo di riscatto sui 20-25 milioni, negoziabili (...). I turchi, fuori dalle coppe dopo un'annata mediocre, hanno già mosso le prime pedine, cercando di anticipare la concorrenza interna di altri club di alta classifica di Super Lig. Per esempio, del Fenerbahce che è sempre alla ricerca di un attaccante".