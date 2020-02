Icardi, emerge un’ipotesi tutta nuova: le speranze della Juve potrebbero essere spazzate via

Nei giorni scorsi, vi abbiamo riportato le voci sul futuro di Mauro Icardi, tutt’altro che certo di restare, dopo il prestito dall’Inter di questa stagione, al Paris Saint-Germain anche nel 2020-21. Il riscatto da parte del club parigino, previsto per la somma di 70 milioni di euro, è infatti ancora un’incognita. C’è chi ha parlato di un asse in divenire con la Juventus, che porterebbe il PSG a comprare in un primo momento il cartellino del giocatore, per poi girarlo ai bianconeri, che in cambio potrebbero offrire Pjanic o Dybala. Stando a ultime indiscrezioni riportate dal Sun, però, sta emergendo una pista tutta nuova.

In caso di addio al Paris Saint-Germain, infatti, fra le squadre interessate all’argentino ci sarebbe anche il Chelsea, interessato ad acquistare un grande attaccante in estate dopo i tentativi falliti a gennaio per Mertens e Cavani. Icardi sarebbe un profilo molto gradito ai Blues. Una pretendente forte e potente, che potrebbe rovinare non poco i piani della Juventus…

(Fonte: Sun)