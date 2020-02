Mercato, in Spagna: “Il Real torna su Icardi! Pronti soldi e questa contropartita per l’Inter”

Il futuro di Mauro Icardi non sembra essere al Paris Saint-Germain: il riscatto del club francese, infatti, sembra ad oggi un’ipotesi complicata. Ed ecco quindi che, in questo caso, il calciatore sarà costretto a tornare all’Inter, ma solo di passaggio. Don Balon ha ipotizzato questo scenario per il suo futuro: il Real Madrid ha deciso di non puntare più su Luka Jovic, su cui è stato fatto un cospicuo investimento in estate. Le Merengues potrebbero dunque proporre ai nerazzurri uno scambio tra i due centravanti più un conguaglio economico a favore dell’Inter: le stagioni dei due calciatori sono infatti opposte e l’argentino al momento vale molto di più del serbo. Zidane, aggiunge il portale, non è mai stato convinto appieno da Icardi, soprattutto per tutto il contesto che lo circonda. Ma il tecnico è consapevole di aver bisogno di un nuovo centravanti e Icardi potrebbe benissimo fare al caso suo.