SM – Juve-Icardi, mossa clamorosa per tagliare fuori l’Inter: la chiave di tutto gioca a Torino

Ci sarebbe la Juventus dietro il repentino calo di prestazioni di Mauro Icardi con la maglia del Paris Saint-Germain. A riportarlo è Sport Mediaset, secondo cui il direttore sportivo bianconero, Fabio Paratici, non ha mai smesso in questi mesi di pensare all’attaccante argentino, in prestito a Parigi dall’Inter. Marotta, con la sua mossa a sorpresa dello scorso 2 settembre, potrebbe aver solo rimandato il matrimonio tra Icardi e la Juventus.

I bianconeri, infatti, starebbero studiando una mossa davvero clamorosa per arrivare all’argentino. Secondo Sport Mediaset, l’idea sarebbe di convincere il PSG a riscattare il giocatore dall’Inter per la cifra prestabilita di 70 milioni di euro, per poi girarlo proprio alla Juventus, che da parte sua sarebbe pronta a offrire come contropartita il cartellino di Miralem Pjanic, uno che piace non poco a Leonardo.

Le grandi manovre sarebbe iniziate sottotraccia. Icardi-Juventus: potrebbe essere solo questione di tempo.

(Fonte: Sport Mediaset)