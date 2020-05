Icardi, il PSG ci prova ma arriva la sentenza durissima: l’Inter ha comunicato a Leonardo…

L’Inter, così come per Lautaro Martinez, non farà sconti nemmeno per Mauro Icardi. Come riportato dall’edizione odierna di Sport Mediaset, infatti, i nerazzurri mantengono una posizione piuttosto rigida nei confronti del Paris Saint-Germain che, causa perdite per coronavirus, starebbe provando a rinegoziare i termini dell’accordo. Al momento, infatti, c’è un diritto di riscatto fissato a 70 milioni di euro, ma da Parigi avrebbero già offerto Draxler e Paredes come contropartite per abbassare il prezzo di Maurito. Secondo l’emittente, però, i due profili non convincerebbero più di tanto Antonio Conte.

Inoltre, dopo un prestito gratuito concordato lo scorso settembre, l’Inter si aspetta il pagamento dei 70 milioni, e non intendere concedere ulteriori sconti al PSG in un affare di tale portata.

(Fonte: Sport Mediaset)