PSG, nello spogliatoio c’è chi non ama per nulla Icardi. A sorpresa ora può finire all’Inter

Una questione… argentina. Il rebus legato al possibile riscatto di Mauro Icardi da parte del Paris Saint-Germain potrebbe essere risolta, come riportata dalla Gazzetta dello Sport, da un connazionale di Maurito, che in questa stagione ha giocato con lui all’ombra della Tour Eiffel e che piace non poco ad Antonio Conte. Stiamo parlando di Leandro Paredes, centrocampista ex Roma e a lungo nel mirino della Juventus, che l’attuale tecnico nerazzurro voleva con sé già al Chelsea.

Secondo quanto riferisce gazzetta.it, infatti, il giocatore potrebbe essere la chiave per trovare la giusta quadra tra le due società nella definizione di un affare che farebbe tutti felici. L’Inter è forte della presenza di un diritto di riscatto fissato a 70 milioni di euro, ma la questione coronavirus ha complicato le finanze anche di un club ricco come il PSG che, a causa delle perdite inevitabili, potrebbe chiedere ai nerazzurri un piccolo sconto. Magari inserendo in qualità di parziale contropartita tecnica proprio il cartellino di Paredes.

La strada non è in discesa, anche perché bisognerà capire che valore di mercato le due società daranno al giocatore, che tra l’altro a Parigi guadagna circa 4,5 milioni di euro annui. Ma l’idea c’è, e non è affatto campata per aria, come scrive la rosea. E il quotidiano poi aggiunge:

“Curioso, soprattutto perché proprio l’argentino ex Roma fu uno dei più freddi – stando alle rivelazione della stampa francese – nell’accogliere Mauro a Parigi insieme all’altro connazionale Di Maria. Gli equilibri di spogliatoio, si sa, sono sempre complicati“.

(Fonte: gazzetta.it)