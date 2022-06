Sky – PSG fa sul serio per Scamacca, ma c’è da risolvere la questione Icardi

I destini dei due giocatori possono essere in qualche modo intrecciati. Ma l'argentino al momento non ci pensa proprio a lasciare Parigi

Il PSG fa sul serio per Gianluca Scamacca. Al momento ha offerto 35 mln + bonus per l'attaccante, che nei scorsi mesi è stato associato a lungo anche all'Inter. Il direttore sportivo della società francese ha visto in Italia gli agenti del calciatore e il Sassuolo che per l'attaccante chiede 50 mln di euro.

Bisognerà aspettare anche di trovare una soluzione per Mauro Icardi. L'ex nerazzurro non sarebbe intenzionato a lasciare la capitale parigina. In Inghilterra ci sono squadre interessate a lui come il Wolverhampton e il West Ham ma non è mai iniziata una vera e propria trattativa. L'argentino vuole rimanere a Parigi.