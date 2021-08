Pedullà – Addio Cristiano Ronaldo? Icardi prima scelta Juve: primi contatti avviati

Si fa sempre più probabile la partenza di Cristiano Ronaldo dalla Juventus. A scriverlo è l'esperto di mercato Alfredo Pedullà

"In caso di cessione di Ronaldo, la Juve potrebbe prendere due attaccanti. Uno è Moise Kean, come anticipato in giornata. Ma la Juve deve pensare a un profilo top e già nel pomeriggio ha avviato i primi contatti per Mauro Icardi. E’ la prima scelta e potrebbe avere sempre meno spazio a Parigi (...). La Juve ha già individuato due profili alternativi: quelli di Pierre-Emerick Aubameyang e di Alexandre Lacazette".