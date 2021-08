PSG, infortunio alla spalla per Icardi: per l’argentino stop di un mese

L'ex attaccante dell'Inter è stato costretto a uscire anticipatamente dal campo venerdì sera contro il Brest

Inizio di stagione in salita per Mauro Icardi: l'attaccante argentino del Paris Saint-Germain, uscito anticipatamente dal campo in occasione del match di venerdì sera contro il Brest, ha riportato "una distorsione di grado 2 dell'acromioclavicolare destro", come conferma il club parigino. Per l'ex capitano dell'Inter "il ritorno agli allenamenti collettivi è stimato tra le tre e le quattro settimane".