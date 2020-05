SM – Lautaro vuole il Barça ma l’Inter ha le idee chiare. Icardi-PSG? Svolta vicina. E Werner…

La trattativa tra Inter e Barcellona per Lautaro Martinez si è momentaneamente fermata. A riportarlo è Sport Mediaset che conferma come lo stop sia dettato principalmente dal fatto che non c’è accordo tra le parti per la contropartita che potrebbe essere Arthur, sul quale però non c’è intesa per la valutazione complessiva. Le parole di Piero Ausilio sono chiare e manifestano la strategia dell’Inter ma i nerazzurri – secondo Sport Mediaset – devono fare i conti con la volontà di Lautaro di andare a tutti i costi al Barcellona.

L’Inter, però, non dovrebbe cambiare strategia anche perché sono in arrivo 60 mln per il riscatto di Icardi. Dal Brasile, infatti, Leonardo ha riallacciato i contatti con i nerazzurri e nel weekend può arrivare la svolta decisiva con un’offerta da oltre 50 mln che, con bonus più agevoli, può avvicinarsi ai 60 mln chiesti da Viale della Liberazione. In caso di intesa, l’Inter si fionderebbe su Werner, dal quale è attesa una risposta: l’alternativa sarebbe Cavani ma in caso dell’ok del tedesco, la trattativa Lautaro-Barcellona potrebbe riprendere con meno ostacoli.

(Sport Mediaset)