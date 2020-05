Sky – Inter-PSG, ultimi dettagli per la cessione di Icardi: ecco quando si può chiudere tutto

Prosegue, tra Inter e Paris Saint-Germain, la trattativa per la cessione di Mauro Icardi a titolo definitivo al club parigino. Come riportato da Sky Sport, mancano tre giorni alla scadenza dell’opzione di riscatto in favore dei francesi, che hanno la facoltà di acquistare il giocatore sborsando 70 milioni di euro.

L’emittente, però, riferisce che, come noto, l’operazione non si concluderà per i 70 milioni pattuiti inizialmente, ma a cifre leggermente più basse. I due club stanno ultimando gli ultimi dettagli: la prima offerta formulata dal PSG, 50 milioni di euro più 10 di bonus, si sta alzando e, secondo Sky, le parti sarebbero sulla buona strada per la chiusura dell’affare. Possibile, dunque, che la vicenda Icardi per l’Inter si chiuda definitivamente entro domenica. Un saluto definitivo ai colori nerazzurri che si avvicina.

(Fonte: Sky Sport)