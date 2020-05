Icardi saluta, è fumata bianca col Psg. Presto l’ufficialità: sarà la cessione più onerosa per l’Inter

Lo scambio di documenti per ratificare il passaggio definitivo del bomber argentino – che ha già un accordo con il club parigino fino al 2024 – prende forma in queste ore. Contando sullo sconto applicato all’operazione del riscatto di Icardi: Leonardo, uomo-mercato del Psg, è riuscito a far abbassare leggermente le pretese alla società nerazzurra. L’Inter andrà incontro ai campioni di Francia, lasciando Maurito dov’è, con una riduzione rispetto ai 70 milioni di euro pattuiti il 2 settembre quando l’attaccante ha lasciato Milano. Si chiuderà a 60-65 milioni più bonus, a patto che siano facilmente raggiungibili, da inserire nell’affare”, rivela il Corriere dello Sport.

La storia tra l’Inter e Icardi sembra destinata a finire presto. Il club nerazzurro ha trovato un’intesa con il Psg per il riscatto dell’argentino , la fumata bianca è sempre più vicina, tanto che mancherebbero solo i dettagli per chiudere l’affare. “