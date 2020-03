In Spagna – Real, ultimatum a Icardi. La risposta di Mauro è quasi uno ‘schiaffo’ all’Inter

Resta ancora tutto da decifrare il futuro di Mauro Icardi. Da quanto filtra dalla Francia, il riscatto dell’attaccante argentino da parte del Paris Saint-Germain è tutt’altro che scontato. Dopo un inizio quasi folgorante, con medie realizzative impressionanti, infatti, il giocatore di proprietà dell’Inter è stato spesso relegato in panchina dall’allenatore dei parigini, Thomas Tuchel. Un’inversione di tendenza che ha messo in forte dubbio il pagamento dei 70 milioni pattuiti al momento della cessione dall’Inter al PSG.

Sul giocatore, e non è un mistero, c’è la Juventus, da anni sulle tracce dell’ex Sampdoria e alla ricerca di un attaccante di spessore internazionale in vista della prossima stagione. E proprio quella bianconera sembra essere l’unica destinazione contemplata dallo stesso Icardi, consapevole del fatto che per lui, all’Inter, non c’è futuro. Questo è quanto sostiene elgoldigital, testata spagnola, che riporta alcune interessanti indiscrezioni.

In particolare, secondo il portale, il Real Madrid, in pressing su Icardi, avrebbe inoltrato all’argentino un ultimatum, prima di virare su altri profili. Un ultimatum a cui Maurito avrebbe risposto picche, proprio perché, nonostante il fascino che un club come il Real Madrid può esercitare, vuole solo la Juventus. Sarà un’estate di mercato caldissima.

