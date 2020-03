Icardi, emerge la vera intenzione del PSG. L’Inter non resta indifferente: ‘tifa’ pure Zhang

L’operazione che Leonardo vorrebbe portare avanti per conto del Paris Saint-Germain sta via via assumendo contorni sempre più delineati. L’intenzione del club parigino sarebbe infatti quella di riscattare Mauro Icardi dall’Inter per poi girarlo alla Juventus. Una prospettiva che, al netto della rivalità tra i due club, non fa strappare i capelli in casa nerazzurra. Zhang e i dirigenti, infatti, vedrebbero anche di buon occhio un’operazione di questo tipo, dato che porterebbe nelle casse interiste 15 milioni in più. Scrive Tuttosport:

“La Juventus vuole Mauro Icardi, il PSG è tentato da Miralem Pjanic (…) Prima che il baratto vada in porto, tuttavia, è necessario che il Psg riscatti l’argentino dall’Inter. Prezzo dell’operazione: 70 milioni, anche se nel contratto firmato a suo tempo con l’Inter sarebbe stata inserita una clausola secondo la quale ai nerazzurri spetterebbero 15 milioni in più se poi il giocatore fosse trasferito a un’altra squadra italiana. Ecco perché il club di Steven Zhang tifa perché il Paris faccia valere l’opzione e agevoli il passaggio di Icardi alla Juventus“.

(Fonte: Tuttosport)