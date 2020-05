In Argentina – Icardi-PSG: fatta per 60 mln. La conferma l’ha già data Wanda Nara?

Non è certo una novità. Le loro mosse social sono seguite in tutto il mondo. E non potevano esimersi i media argentini, il Paese d’origine di Icardi e sua moglie Wanda Nara. La procuratrice del giocatore sta condividendo in queste ore, sulle sue storie, immagini inviate dai tifosi, che vedono tutta la sua famiglia esultare a San Siro per i gol di Maurito. E il loro abbraccio sul prato verde del Meazza. I due post sono stati poi cancellati dalla show-girl. Ma ne è rimasta ovviamente traccia sul web. Ha pure parlato di ‘amore autentico’ sopra una foto con Maurito con la maglia dell’Inter.

E allora in Argentina si sono chiesti il motivo di questi post pubblicati nelle storie di Instagram: “La vendita di Mauro Icardi al Parigi Saint Germain è quasi un dato di fatto. Mancherebbe solo la conferma delle parti affinché la notizia diventi ufficiale. L’Inter avrebbe accettato la proposta della squadra parigina di 60 milioni di euro in cambio dell’attaccante che ha segnato 20 gol in 31 partite la scorsa stagione. A dare l’idea che tutto sia vicino alla risoluzione è stata proprio Wanda Nara che ha pubblicato un sentito messaggio sui social network che tutti hanno interpretato come un addio all’ex squadra dell’attaccante“, scrive il quotidiano Olé.

SCONTO – “Dopo la rottura con l’ambiente nerazzurro Icardi ha lasciato il club anche perché Conte non gli aveva riservato un posto in squadra. a lasciato l’Inter in prestito con diritto di riscatto per 70 mln di euro. Alla fine, dopo uno sconto di 10 mln, il giocatore lascerà sicuramente il club milanese”, conclude lo stesso articolo.

