Imborgia: “L’Inter ha le idee chiare. Ci sarà un ritorno importante. E per acquistare Kanté…”

Intervistato da Tuttomercatoweb.com, Antonio Imborgia, noto procuratore, ha analizzato il calciomercato fin qui condotto dall‘Inter tra entrate e uscite:

“I nerazzurri hanno idee chiare e Kolarov e Vidal sono pronti all’uso, portano esperienza e maturità. L’Inter comunque era già forte e attrezzata l’anno passato e ora lo è di più. Kanté? Per farlo arrivare, occorre fargli anche posto. Ma ci sono pure ritorni importanti come Nainggolan che, con tutto il rispetto per gli altri, non è proprio uno scappato di casa…“.

(F0nte: TMW)