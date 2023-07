Impallomeni: “Intrigato da Thuram. Ha una forza che alla nuova Inter manca”

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Stefano Impallomeni ha indicato Marcus Thuram come uno degli arrivi più intriganti della nuova Serie A

Quali gli arrivi più intriganti?

"Thuram. Aouar ha avuto due anni difficili, si sta allenando bene ora, ha testa, ha la faccia giusta per la Roma. Ma Thuram ha caratteristiche diverse, un altro ruolo e può essere molto importante. Il tifoso dell'Inter ha perso Dzeko e Lukaku, ma Thuram per me rappresenta una forza nuova che all'Inter manca".