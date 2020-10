In Spagna: “Modric a zero, Inter favorita per prenderlo. E il club ha già detto all’agente che…”

Due anni dopo il nome di Luka Modric torna con forza accostato all’Inter. Il centrocampista croato, seguito dai nerazzurri nell’estate 2018, andrà in scadenza di contratto la prossima estate e già a gennaio può cominciare ad accordarsi con un altro club a parametro zero. E secondo il noto portale spagnolo Defensa Central, l’Inter e il Milan sarebbero le prime candidate a prendere il classe ’85 nel caso in cui non prolungasse il suo contratto con il Real Madrid. Il giocatore è intenzionato a proseguire la sua avventura in Spagna, ma il club ancora non ha preso alcuna decisione.

I Blancos hanno infatti al momento altre priorità e ad oggi non risulta alcun contatto per il rinnovo di Modric, nonostante lui abbia più volte espresso la sua volontà di restare. “L’Inter è la favorita a prendere l’ex Pallone d’Oro nel caso in cui non dovesse trovare un accordo con le Merengues. Già qualche anno fa ci provarono, ma Modric non era sul mercato. Ora, tenendo conto della sua età e del fatto che nel 2021 il Real rinforzerà parecchio il centrocampo, non è sicuro che la società voglia proseguire con lui”, si legge. L’Inter, svela il portale, nei giorni scorsi ha già comunicato all’agente di poter aspettare quanto serve. Il progetto Conte piace molto al giocatore, conclude Defensa Central: ma Luka ad oggi pensa solo al Real Madrid.