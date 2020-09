TMW – Inter, incontro con gli agenti di Dalbert: ecco il prezzo per l’addio. Lui vorrebbe…

Resta ancora tutto da decidere il futuro di Dalbert. Il laterale brasiliano, dopo la stagione trascorsa in prestito alla Fiorentina, rimane in uscita dall’Inter, che non lo cederà per meno di 10 milioni di euro, cifra che equivale al peso al bilancio del giocatore.

Nei giorni scorsi si è fatto avanti l’Istanbul Basaksehir ma, secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb.com, l’ex Nizza preferirebbe restare in Italia. Oggi, la dirigenza nerazzurra avrebbe incontrato gli agenti dello stesso Dalbert per fare il punto della situazione. Si attendono sviluppi nei prossimi giorni.

(Fonte: TMW)