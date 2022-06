Sky – Bellanova, domani incontro Inter-Cagliari: la valutazione

In casa Inter, Ausilio e Marotta sono alle prese con diverse operazioni in entrata. Non solo Dybala o Lukaku quindi, ma anche altro. Previsto già nelle prossime ore l'appuntamento con il Cagliari per Bellanova. Riscattato per 500mila euro dal Bordeaux, ora il club sardo lo tratta con i nerazzurri e lo valuta 6-7 mln di euro. L'incontro di domani potrebbe essere decisivo per l'arrivo a Milano, come spiegano a Skysport.