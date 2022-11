Inter, Scalvini grande tentazione: si studia il Bastoni-bis. “Investimento pesante, le cifre”

E' Giorgio Scalvini la grande tentazione di mercato dell'Inter , che sta guardando al futuro per rinforzarsi con giovani talenti, possibilmente italiani. Secondo quanto riporta Tuttosport, i nerazzurri avrebbero messo gli occhi sul difensore dell'Atalanta, che si sta rapidamente affermando come una delle stelle nascenti del calcio italiano. Scrive il quotidiano:

"Marotta e Ausilio, ad ogni modo, non avevano bisogno di conferme sul valore di Scalvini. Il vero problema, semmai, è che un prospetto del genere non passa inosservato, anzi ormai è proprio in vetrina. Sulle sue tracce ci sono anche la Juventus e, soprattutto, il Manchester City. La conseguenza è che la quotazione di Scalvini cresce e ha superato abbondantemente i 20 milioni di euro, veleggiando verso i 30. Insomma, si tratterebbe di un investimento molto pesante. E ci sarebbe da convincere pure l’Atalanta, che preferirebbe trattenere il suo gioiello non solo fino al termine di questa stagione, ma anche della prossima: così da vederne alzare ancora di più il valore".