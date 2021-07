Nainggolan-Inter, mini-indennizzo per l’addio. Così si rispetta il diktat di Suning

Il giocatore ieri era a Milano ma l'obiettivo è rimanere al Cagliari con cui firmerà un biennale con opzione per il terzo anno

Ieri era a Milano. Nainggolan però non dovrebbe restare all'Inter . Anche se qualche giorno fa ha dichiarato di non sapere ancora quale sarà il suo futuro, dovrebbe rimanere al Cagliari alla fine. Questa volta il passaggio al club sardo può diventare definitivo. Il nodo era la buonuscita da dare al giocatore.

La Gazzetta dello Sportparla di un'accelerata in tal senso perché il club interista dovrebbe riconoscergli un mini-indennizzo da un mln di euro che poi permetterà al giocatore di firmare il biennale che gli è stato proposto dai sardi. E c'è anche un'opzione di rinnovo per il terzo anno. In questo modo la società nerazzurra risparmierà 4.5 mln netti per rispondere all'altro diktat di Suning, ridurre del 15% il costo del lavoro.