Inter, arrivano le prime indiscrezioni sulla risposta di Eriksen: “Il danese ha…”

L’Inter attende la risposta di Eriksen, prima di affondare eventualmente il colpo con il Tottenham, deciso a venderlo a gennaio per non perderlo a parametro zero a luglio. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, il danese, pur non essendosi ancora sbilanciato, ha gradito il corteggiamento nerazzurro:

“L’Inter fa sapere che si tratta di una pista molto complicata per gennaio, mentre sarebbe più fattibile per giugno, ma intanto le sue mosse le ha fatte. Tra cartellino e commissioni ha messo a disposizione 25 milioni, raccogliendo l’interesse del Tottenham. A questo punto si tratta di ottenere la disponibilità del danese, che ha gradito il corteggiamento nerazzurro ma ancora non si è sbilanciato“.

(Fonte: Corriere dello Sport)