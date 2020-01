Il capolavoro: Eriksen subito all’Inter senza aprire il portafoglio. Marotta può riuscirci così

Portare Christian Eriksen subito all’Inter e non gravare sulle casse del club nemmeno per un euro. Questo il capolavoro che sta progettando Beppe Marotta. L’ad nerazzurro, infatti, è pronto a offrire al Tottenham circa 15 milioni di euro per il cartellino del giocatore (gli Spurs partono da una richiesta di 20) che, ricordiamolo, è in scadenza di contratto a giugno con il club inglese. Un’offerta che sarebbe finanziata interamente dalla cessione di Gabigol, che non rientra nel progetto tecnico dell’Inter e che potrebbe essere ceduto al Flamengo per circa 16 milioni per l’80% del cartellino. Scrive Tuttosport:

“Marotta – che non è mai stato convinto del tutto sulla bontà dell’operazione invece caldeggiata da Conte (quella per Vidal, ndr) – non si è fatto trovare impreparato e venerdì ha incontrato Martin Schoots, l’agente di Christian Eriksen a cui è stato sottoposto un contratto fino al 2024 a 7 milioni di ingaggio. Dopo la Coppa Italia l’ad – nel caso dovesse arrivare (come tutto fa pensare) risposta positiva dal danese – è pronto per volare a Londra e sottoporre al Tottenham un’offerta da almeno 15 milioni per avere subito Eriksen. Operazione finanziata dalla cessione di Gabigol (al Flamengo: 16 milioni per l’80% del cartellino)“.

(Fonte: Tuttosport)