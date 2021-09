Inter, la Bild: “Per Thuram tutto fatto, l’infortunio ha cambiato le carte in tavola”

Secondo il noto quotidiano tedesco erano stati definiti anche i dettagli per l'arrivo del giocatore del Borussia M. ma poi si è fatto male

In Germania parlano del Borussia M'gladbach e di Thuram, l'attaccante che era stato vicino all'Inter ma poi ha subito un infortunio e l'approdo in nerazzurro non c'è quindi stato. "Tutti i giocatori top sono rimasti e ora il club inglese ha una rosa dal valore di 300 mln di euro, l'Europa diventa obbligatoria per mister Hutter", scrive la Bild.