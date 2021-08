Insigne, futuro in 7 giorni: no a 3 mete estere, o resta a Napoli o c’è l’Inter

Gli aggiornamenti da Repubblica sul futuro del capitano del Napoli: i nerazzurri hanno già sondato il terreno

Il futuro di Lorenzo Insigne nei prossimi 7 giorni. Da qui alla partita di domenica contro il Venezia, il Napoli vuole chiarezza dal giocatore e dal suo entourage verso la nuova stagione. Il capitano ha detto no a diverse piste straniere, ma resta calda l’ipotesi Inter per il futuro di Insigne. I nerazzurri ci pensano per rinforzare l’attacco e lui ascolterebbe volentieri la proposta del club campione d’Italia. Gli aggiornamenti sulla situazione arrivano dall’edizione online di Repubblica.

“Lorenzo Insigne non ha preso per ora in considerazione alcune proposte che gli sono arrivate dall'estero (Spagna, Russia e Inghilterra) e resta in bilico tra la conferma - con il contratto in scadenza tra un anno - e la cessione. Ma l'Inter si è fatta avanti soltanto per un sondaggio informale e non sembra praticabile la pista Lazio, caldeggiata dal compagno di Nazionale del capitano, Ciro Immobile. Spaventa i corteggiatori il prezzo fissato per il cartellino dell'attaccante di Frattamaggiore: 30 milioni. Di sicuro sarà questa la settimana della verità. L'eventuale addio di Insigne dovrà infatti materializzarsi prima della partita di domenica contro il Venezia, dopo la quale aumenteranno esponenzialmente le possibilità che il capitano resti al Napoli almeno fino a giugno, come si augura Spalletti”, si legge.