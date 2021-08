Sky – Inter, muro per il preferito Zapata. Lo scenario tra Correa e Insigne

La verità sulle tre situazioni per l'attacco dei nerazzurri: dirigenti al lavoro per regalare un altro rinforzo a Inzaghi

L’Inter si muove su tre fronti per l’attacco. La dirigenza è al lavoro per regalare un secondo colpo a Simone Inzaghi dopo l’arrivo di Edin Dzeko . Il preferito è Duvan Zapata , ma occhio alle due alternative sul taccuino di Beppe Marotta e Piero Ausilio, come riferito da Sky Sport.

Queste le parole di Marco Demicheli sulla situazione: “L’Atalanta non è intenzionata a cedere Zapata perché non ha trovato un’alternativa all’altezza ancora. In mancanza di un sostituto, il club non lo vende e dunque al momento il giocatore resta a Bergamo. Correa al momento è invece il più avanti nelle gerarchie per l’attacco dell’Inter, nonostante il preferito sia Zapata. La Lazio chiede 40 milioni di euro per il cartellino del Tucu. Il nome di Insigne per i nerazzurri rimane tra le opportunità, soprattutto se non dovesse rinnovare e se il Napoli abbassasse il prezzo dai 25/30 milioni attuali”.