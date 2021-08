Sky – Insigne, primi contatti con l’Inter. Decisiva la richiesta di De Laurentiis

L'Inter sta valutando anche il profilo di Insigne per l'attacco di Inzaghi, il giocatore ha un solo anno di contratto con il Napoli

L'Inter è alla ricerca di un altro attaccante dopo Dzeko, per il quale manca solo l'ufficialità. Sono tanti i nomi in lizza, da Zapata a Correa fino a Scamacca. Ma nelle ultime ore il club nerazzurro sarebbe andato su un nome nuovo: Lorenzo Insigne .

C'è stato un appuntamento tra l'agente e il Napoli che non ha portato a un'offerta concreta, non c'è stato un passo avanti. si sta valutando ipotesi di andare via prima della scadenza. La soluzione potrebbe essere l'Inter. C'è un pensiero forte e ci sono stati i primi contatti tra l'Inter e l'entourage di Lorenzo Insigne. Nelle prossime ore l'Inter capirà se l'operazione potrà davvero prendere corpo o meno. L'Inter cerca un secondo attaccante, prima era Zapata il preferito. Correa è un'alternativa seria, ma la Lazio vuole 40 milioni. C'è da capire quanto può chiedere il Napoli per Insigne, la cifra potrebbe aggirarsi intorno ai 25 milioni di euro qualora De Laurentiis aprisse alla cessione per scongiurare la partenza a parametro zero a giugno 2022.