Inter ancora su Insigne? GdS: “Napoli, blindatura al contrario: gelo evidente”

Le ultimissime sul futuro del capitano del Napoli, in scadenza al 30 giugno 2022 e accostato anche ai nerazzurri

Il nome di Lorenzo Insigne resta in orbita Inter . Più per il futuro che per il presente, ma i dirigenti nerazzurri continuano a pensare all’attaccante, in scadenza di contratto col Napoli al 30 giugno 2022. Le ultime sul suo futuro arrivano dal sito della Gazzetta dello Sport a firma Alfredo Pedullà.

“Insigne è una blindatura al contrario: dovrebbero essere le ore, i giorni, i minuti dei colloqui per trovare una soluzione e quindi una firma. Invece, vince il silenzio, non c’è stato un tavolo organizzato e neanche un tentativo del genere, chiara sintesi di un gelo evidente. Fino a 10 giorni fa Insigne avrebbe valutato un trasferimento, ma quando ha memorizzato che il Napoli non avrebbe chiesto meno di 30 milioni si è messo di buzzo buono e ha cercato di isolare qualsiasi pensiero. Spalletti ha il calendario di agosto sotto il braccio, ogni giorno che passa per lui equivale a un trofeo depositato in bacheca. Lo capiamo, la trattativa non deve farla lui, la distanza tra domanda (almeno 5 milioni a stagione) e offerta sembra una sentenza. La speranza è che tutto cambi con uno sguardo, una telefonata, magari qualche gol”, si legge.