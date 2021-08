Insigne, tra blitz Inter e ipotesi scadenza: Arsenal e Atletico alla finestra

Gli aggiornamenti sul futuro del capitano del Napoli, in scadenza al 30 giugno 2022 e nel mirino dei nerazzurri

“Per Marotta Insigne è un pensiero di mezza estate, una pruriginosa idea di un blitz per anticipare la concorrenza che, invece, attende la scadenza del contratto con il Napoli. […] Tra Napoli e Inter non ci sono stati contatti, la settimana prossima Marotta potrebbe tentare di approfondire eventuali margini. La trattativa non è neanche iniziata, il caso Milik insegna che non ci saranno sconti ed è anche complicato inserire delle contropartite gradite per abbassare il prezzo. Insigne non vorrebbe partire ora, avverte la missione di dare tutto per riportare il Napoli in alto, nell’Europa che conta sfuggita nelle ultime due stagioni”, si legge. In caso di scadenza, oltre ai nerazzurri, occhio ad Atletico Madrid e Arsenal per il quotidiano.