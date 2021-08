Modugno (Sky): “Insigne, c’era l’Inter ma parlarne ora non ha senso. Il rinnovo…”

Il giornalista ha parlato dell'interesse dei nerazzurri per il giocatore che continua a non trovare l'accordo col Napoli

Momento di silenzio tra il Napoli e Insigne. L'attaccante azzurro è 'amaro'. Così lo descrivono a Skysport. Francesco Modugno, inviato a seguito del club partenopeo, ha spiegato che c'è il rischio che la storia del giocatore con il Napoli diventi concreta. Negli ultimi giorni lo Zenit era pronto a versare per lui trenta mln di euro e a raddoppiargli l'ingaggio, ma la prospettiva non interessava al calciatore. Il Chelsea ha fatto un discorso su di lui con il club azzurro inserendo nella trattativa Bakayoko e Palmieri, con un conguaglio economico, ma non quadravano i conti e le volontà.