CorSera – Napoli, Insigne via gratis? De Laurentiis non si muove di un millimetro

L'aggiornamento sull'attaccante che potrebbe rappresentare un'opportunità a zero per l'Inter il prossimo anno

Lorenzo Insigne potrebbe rappresentare un'opportunità per l'Inter a parametro zero il prossimo anno. Non ci sono passi avanti per il rinnovo di contratto col Napoli. Spiega il Corriere della Sera: "Lorenzo Insigne, uomo simbolo del Napoli, ha iniziato il campionato con l’accordo in scadenza: si sta allenando con professionalità e domenica con il Genoa sarà schierato da falso nueve, complice la squalifica di Osimhen. Le richieste di aumento di stipendio fino a 7 milioni non hanno però smosso di un millimetro il presidente De Laurentiis che pur di mostrarsi inflessibile correrà il rischio di perderlo gratis".