Insigne, De Laurentiis non vuole ‘riacquistarlo’: Inter pronta a intervenire

La società nerazzurra studia le prossime mosse per Insigne, in scadenza di contratto con il Napoli al 30 giugno 2022

L’Inter osserva con grande attenzione la situazione di Lorenzo Insigne, in scadenza di contratto con il Napoli al 30 giugno 2022. Già dalla scorsa estate, i nerazzurri monitorano gli sviluppi della vicenda: manca l’intesa sul prolungamento. Ne parla così Calciomercato.com: “De Laurentiis non vuole 'riacquistarlo' (gli agenti chiedono una ricca commissione e un bonus importante alla firma di 7 milioni di euro) e non è disposto a salire oltre i 5 milioni di euro netti, quanto chiesto dall'ex Pescara, per questo più passa il tempo più le percentuali di prolungamento si abbassano. L'Inter per ora osserva, pronta a intervenire al momento giusto”, si legge.