Sky – Insigne-Napoli, lavori in corso per il rinnovo. Tra domanda e offerta…

Il giocatore in estate era stato accostato all'Inter. Si è rotto il ghiaccio col presidente De Laurentiis e si lavora sul prolungamento

Occhi puntati sul Napoli e sul rinnovo con Lorenzo Insigne . Il capitano della Nazionale non ha ancora firmato il rinnovo del contratto che scadrà a giugno 2022. Momento positivo sul campo per il giocatore che sta gestendo questa fase con intelligenza e maturità. Il dialogo tra il suo agente e De Laurentiis si è avviato, il ghiaccio si è sciolto - spiegano a Skysport.

Al termine del mercato invernare il capitano potrebbe firmare con un altro club. La forbice tra domanda e offerta è significativa ma non ampissima come si pensava e si va avanti quindi in cerca di un accordo, sottolinea il canale satellitare. In estate, quando si era parlato di un possibile divorzio tra Insigne e il Napoli, quando la distanza tra le parti sembrava siderale, si era parlato dell'interessedell'Inter e di recente quelle voci erano rispuntate.