Inter, da non escludere doppio colpo in attacco: ecco il piano per Insigne

In casa Inter tiene banco il tema relativo alla seconda punta dopo Dzeko: Correa è il favorito ma Tuttosport non esclude un doppio arrivo

In casa Inter continua a tenere banco il tema relativo alla seconda punta dopo Dzeko. Il nome di Correa è quello prioritario ma c'è ancora da trovare l'intesa con la Lazio, che chiede sempre 37 mln di euro per il Tucu. In caso di mancato accordo con i biancocelesti, i nerazzurri potrebbero virare su Belotti e Insigne, ma non è da escludere l'opzione Thuram. Secondo Tuttosport, per l'attaccante del Torino l'Inter può chiudere sulla base di 20-25 mln di euro mentre il napoletano rappresenta un'occasione importante negli ultimi giorni di mercato.